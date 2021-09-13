هبة ب50 مليار من البنوك التونسية لوزارة التربية..

طفلة تقتل شقيقتها ببندقيّة صيد بالقيروان.. وهذه التفاصيل

بالأسماء: ترشيح 3 شخصيّات لرئاسة الحكومة #خبر_عاجل

سامي الطاهري: “البلاد أمام طريقان لا ثالث لهما”

تاهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة الى الدور النهائي لبطولة امم افريقيا

2021/09/13 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تاهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة الى الدور النهائي لبطولة امم افريقيا (اكابر) المقامة بالعاصمة الرواندية كيغالي بعد فوزه على المنتخب المصري 3-1 في نصف النهائي اليوم بكيغالي .وضمن تاهله الى بطولة كاس العالم 2022
وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي 25-19 و16-25 و25-14 و25-21
وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور النهائي للبطولة الافريقية غدا (الساعة الخامسة مساء ) منتخب الكامرون الذي تاهل على حساب المنتخب المغربي 3-2 في نصف النهائي اليوم بكيغالي
ويذكر ان طرفي الدور النهائي للبطولة الافريقية للكرة الطائرة تونس والكامرون ضمنا التاهل الى بطولة كاس العالم التي ستقام في روسيا في الفترة من 26 أوت وحتى 11 سبتمبر 2022.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn