صفاقس: تأجيل النظر في قضية مخزني النفايات الطبية إلى 6 أكتوبر

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2021/09/13 أخبار


دعت وزارة الدّاخليّة كافّة مستعملي الطّريق إلى الالتزام بتطبيق القانون والتّقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المروريّة، وذلك خلال العودة المدرسية والجامعية التي تنطلق بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري.
وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين أن كثافة مرورية ستشهدها عديد الطّرقات والمحاور الكبرى خاصّة يومي الثّلاثاء بداية من السّاعة 10:00 إلى غاية السّاعة 22 والأربعاء 15 سبتمبر 2021 بداية من السّاعة 06:00 إلى غاية السّاعة 18:00.
واوصت مستعملي الطريق بضرورة استعمال حزام الأمان و عدم الإفراط في السّرعة والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.
كما دعتهم إلى تجنّب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة وعدم نقل ركّاب في وسيلة غير معدّة للغرض ووجوب ترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السّير.
وأكدت الوزارة انها وضعت كلّ الامكانيّات الماديّة والبشريّة الضّروريّة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطّريق وبامكانهم عند الضّرورة الاتّصال على الأرقام التّاليّة :
إدارة شرطة المرور : 71.343.201
المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني : 71.960.448.
شرطة النّجدة : 197.
الحرس الوطني : 193.
الحماية المدنيّة : 198

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