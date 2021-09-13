وزارة الصحة: تسجيل 17 وفاة و550 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 12 سبتمبر 2021

أفادت وزارة الصحة، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، المصرح بها أوليا بعنوان يوم 12 سبتمبر الحالي، بلغ 17 وفاة، ليبلغ بذلك العدد الجملي للوفيات 24274 وفاة منذ ظهور الوباء في تونس في شهر مارس 2020.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين حول الوضع الوبائي اليومي، أنه تم بنفس التاريخ تسجيل 550 إصابة جديدة بالفيروس، بعد اجراء 4220 تحليلا مخبريا، لتكون بذلك نسبة التحاليل الإيجابية في حدود 13 فاصل 03 بالمائة.

وذكرت الوزارة في ذات البلاغ ، أن العدد الجملي للمتعافين بلغ 667201، وذلك بعد تعافي 770 مصابا.

وأحصت الوزارة 2244 مصابا بالفيروس مقيما بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، بعد أن تم أمس الأحد إيواء 25 حالة جديدة، و445 حالة تقيم بأقسام العناية المركزة والإنعاش بالقطاعين العام والخاص، و103 حالات تخضع حاليا للتنفس الاصطناعي.