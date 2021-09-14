الكاف : تسجيل 4 وفيات و42 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة عن تسجيل 04 حالات وفاة و 42 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 170 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 11 و02 سبتمبر.

ويرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 662 حالة وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19138 حالة شفي منها 18673 فيما استقر عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 54 مصابا منهم 13 موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثّف.

وأظهر التحيين الجديد تواصل تراجع الحالات النشطة خلال الأيام العشرة الاخيرة حيت بلغ عدد الاصابات 465 حالة ،وهي أرقام تعكس وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني تراجعا للوباء في الجهة رغم ما تتّسم به الأوضاع الصحية من خطورة مستمرة في ظل ما وصفه بتواصل تسحيل حالات وفاة وإصابات بالعدوى بالفيروس.

وجدّد الجمني في هذا السياق الدعوة إلى مواصلة احترام البروتوكولات الصحية باعتبارها تمثل الوسيلة الأمثل للحماية من الوباء على حد ّقوله.