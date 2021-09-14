سيدي بوزيد : 119356 شخصا تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا في الجهة

بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الاثنين 119356 شخصا، وفق ما ذكرع المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار رفيق نصيبي في تصريح لــ(وات) إلى أن عدد الذين تلقّوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا”بالجهة بلغ 64757 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 186 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا قد بلغ 186809 شخصا حسب آخر تحيين.