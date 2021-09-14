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استئناف التزود بالماء تدريجيا بمعتمديات قصرهلال و المكنين وصيادة والمهدية والرجيش وقصور الساف وسيدي علوان

2021/09/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء ، أنه من المنتظر استئناف التزود بصفة عادية وتدريجيا بالماء الصالح للشرب ، بداية من الساعة الواحدة ظهرا بمعتمديات قصرهلال و المكنين وصيادة والمهدية والرجيش وقصور الساف وسيدي علوان

وكانت الشركة قد أعلنت يوم أمس الإثنين، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المعتمديات نتيجة عطب مفاجئ طرأ على القناة الرئيسية لجلب مياه الشمال للساحل الوسط والساحل الجنوبي على مستوى الطريق الحزامية مكنين – منزل الفارسي

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