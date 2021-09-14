بوفيشة: ضبط شخص بصدد ترويج مخدّر القنب الهندي..

على إثر توفر معلومات لدى مركز الأمن الوطني ببوفيشة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة مفادها تعمّد شخص ترويج مخدّر القنب الهندي بأحد المحلات التجاريّة بالجهة.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبعد استشارة النيابة العموميّة، تمّ التحوّل إلى المحلّ المذكور أين تمّ ضبط المظنون فيه (24 سنة قاطن الجهة) وبتفتيشه تمّ العثور لديه على كمية هامة من المخدّر المذكور ومبلغا ماليّا قدره 250 دينار مُتأتٍ من عائدات ترويج المخدّرات.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة سوسة 02، أذنت بالإحتفاظ به من أجل “مسك واستهلاك وترويج مادّة مخدّرة” وإدراج شخص ثانٍ شملته الأبحاث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.