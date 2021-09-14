في البحيرة: ينشل هاتف شاب مقعد..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان دورية تابعة لمركز الأمن الوطني بالبحيرة أمس الاثنين من القاء القبض على شاب مباشرة اثر تورطه في سلب شاب مقعد على كرسي متحرك هاتفه.

وتفيد الأبحاث المجراة أن المتضرر وهو شاب من ذوي الاحتياجات الخصوصية ويستعين بكرسي متحرك ، كان يسير بجهة البحيرة بكرسيه وانشغل باجراء مكالمة هاتفية فباغته المظنون فيه من الخلف وافتك منه هاتفه ولاذ بالفرار.

وأفادت محاضر البحث أن عملية السرقة تزامنت مع مرور أعوان دورية أمنية قرب مكان الواقعة، فتولوا مطاردة المظنون فيه الى أن تم القاء القبض عليه واعادة الهاتف الى المتضرر.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث الى حين احالته على أنظار القضاء.