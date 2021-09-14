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تفاصيل القبض على عنصر خطير في سوسة محل 12 منشور تفتيش..

2021/09/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، وفي إطار السّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر الإجراميّة المفتش عنها وتقديمها للعدالة، تمكنت يوم 13 سبتمبر 2021 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة من إلقاء القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطه في قضايا عدليّة موضوعها “حمل سلاح بدون رخصة والإعتداء بالعنف الشديد وإفتكاك حوز بالقوّة والسرقة وخيانة مؤتمن والزواج على غير الصيغ القانونيّة”.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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