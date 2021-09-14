المهدية: 3 وفيات جديدة بكورونا وتعافي 212 مصابا بالفيروس

سجلت الجهة الصحية بالمهدية، الثلاثاء، 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع وفيات الجائحة بالجهة، إلى 723 حالة.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ260 عينة، صدرت الثلاثاء، تعافي 212 مصابا بفيروس كورونا، وتسجيل 32 إصابة جديدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 11 بالمهدية و10 بملولش و6 بسيدي علوان وإصابتين (02) بكل من الشابة والسواسي وإصابة واحدة بقصور الساف.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 24992 إصابة من بينها 23239 حالة شفاء و723 حالة وفاة و1030 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 2524 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضاد للفيروس التاجي، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 217986، من بينهم 85194 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.