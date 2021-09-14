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سليانة: تسجيل 3 حالات وفاة و18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/09/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية سليانة، أمس الإثنين، 3 حالات وفاة و18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 523 حالة، والإصابات إلى 15 ألفا و311 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة.
وتتوزع إلاصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 6 بسليانة المدينة، و4 بمكثر، و3 ببوعرادة، وإصابتين بكل من الكريب وسيدي بورويس، وإصابة ببرقو.
ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 13 حالة، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 24 مصابا.

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