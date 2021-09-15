اختيار تونس لاحتضان المؤتمر العالمي للفلاحة البيولوجية 2024

تحتضن تونس المؤتمر العالمي للفلاحة البيولوجية 2024، وذلك اثر اختيارها بالأغلبية من ضمن أربعة بلدان لتنظيم هذه التظاهرة التي تعقد مرة كل ثلاث سنوات ببادرة من الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية

ويعتبر اختيار تونس لتنظيم هذا الحدث ترشيحا للقارة الافريقية، وفق ما أكده الاتحاد الوطني للناشطين في القطاع البيولوجي تونس، في بلاغ أصدره أمس الثلاثاء

وتحصلت تونس على 60 صوتا أي ما يمثل 32 بالمائة من جملة الأصوات الالكترونية التي أدلى بها أعضاء الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية، لتتقدم بذلك على الدنمارك (23 بالمائة من الأصوات ) وأوقيانوسيا (20 بالمائة) وتشيلي (19 بالمائة)

وتحتل تونس المرتبة 23 عالميا في قائمة قطاع الفلاحة البيولوجية والأولى عالميا بالنسبة إلى المساحات المخصصة لزراعة الزياتين والأولى في إفريقيا في ما يتعلق بالأراضي الفلاحية البيولوجية المطابقة للمواصفات والمنتوجات المصدرة

يذكر أنّ الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية يعدّ من أبرز الجمعيات التي عملت على تجميع المتدخلين في الفلاحة البيولوجية من جميع أنحاء العالم منذ سنة 1972. ويضم حاليا 733 هيكلا عضوا من نحو 127 دولة

ويهدف الاتحاد إلى تبني أنظمة إنتاج ناجعة ومتماسكة بيئيا واقتصاديا واجتماعيا على مستوى العالم. وقد دأب على عقد مؤتمر دولي يضم حوالي 3000 شخص كل ثلاث سنوات على ان يتم عقد هذا المؤتمر بالتناوب بين الدول

وقد انضم الاتحاد الوطني للناشطين في القطاع البيولوجي تونس الى الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية منذ حوالي 19 عاما. وهو يجمع مهنيي الفلاحة البيولوجية في تونس ويساهم في تعزيز الحركة البيولوجية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والعالمية