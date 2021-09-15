قابس: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

تلقت الادارة الجهوية للصحة بقابس نتيجة 220 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا”، اثبتت اصابة 44 شخصا، وتوزعت الاصابات الى 13 اصابة بمطماطة الجديدة و11 اصابة بوذرف و09 اصابات بقابس الجنوبية و08 اصابات بمارث واصابة واحدة (01) بكل المطوية ومنزل الحبيب وقابس المدينة.

وأوضح منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة حسين جبران ل(وات) ان العدد الجملي للأشخاص المصابين والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين لأعراض سريرية قد بلغ إلى حد اليوم 21275 شخصا من بين 21805 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس

واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 530 حالة تتوزع الى 155 حالة بقابس الجنوبية و171 حالة بمارث و78 حالة بوذرف و37 حالة بمطماطة الجديدة و19 حالة بقابس المدينة و18 حالة بالمطوية و13 حالة بقابس الغربية و10 حالات بمنزل الحبيب و09 حالات بدخيلة توجان و08 حالات بالحامة و07 حالات بمطماطة و05 حالات بغنوش.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 132 اصابة لكل 100 الف ساكن فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام “كوفيد 19” بمختلف مستشفيات الجهة 43 مريضا ومريضة من بينهم مريضين (02) يقيمان بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس.