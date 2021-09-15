نواب يقترحون على رئيس الجمهورية عودة مؤقتة للبرلمان

أكد النائب بالبرلمان عياشي زمال أن 70 نائبا أعدوا مبادرة موجهة لرئيس الجمهورية لعودة البرلمان لمدة محددة.

وقال في تصريح لموزاييك ان 70 نائبا سيطالبون لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد وسيمثلهم وفد متكون من 4 نواب وهم الصافي سعيد وفارس بلال وحاتم المانسي وعياشي الزمال.

وتابع: ”سيكون لقاء مصارحة ومكاشفة بهدف التوصل إلى حل دستوري يخرج تونس من المأزق الحالي وتجنيب البلاد الانزلاق والخروج من المسار الديمقراطي واستغلال الفرصة الحالية لصالح البلاد”.

وأضاف “المعلوم أن البرلمان انتهى سياسيا وأخلاقيا ولكن من الناحية الدستورية مازال لديه مهمة ويجب عودته لفترة وجيزة ومحددة من أجل المصادقة على الحكومة القادمة التي بإمكانها فيما بعد الاشتغال عبر المراسيم، ومجلس النواب ينكب على القانون الانتخابي تنقيح قانون الأحزاب وتنقيح الدستور إثر حوار وطني ثم المضي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف ستة أشهر أو سنة”.