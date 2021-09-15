قبلي : تسجيل 11 حالة وفاة و114 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأيّام الخمسة الاخيرة

كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا خلال اللأيّام الخمسة الأخيرة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرّح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى حد الان الى 514 حالة.

وأحصت ذات المصالح خلال نفس الفترة 114 حالة اصابة جديدة بالفيروس تم اثباتها جميعا عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة أو من قبل بعض المخابر الخاصة وفق ما أكّده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد اليوم الاربعاء لــ(وات) ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الـــــى اليوم الى 15169 حالة منها 14430 حالة تعاف فيما لا تزال 225 حالة مصنّفة نشطة.

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة في الجهة حسـب المعتمديات وفق ما ذكره الحداد رصد 3388 حالة اصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية تعافت منها 3275 حالة فيما لا تزال 39 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 74 حالة وفاة وسجّــلت معتمدية قبلي الجنوبية 3168 حالة اصابة تعافى منها 3040 مصابا فيما لا تزال 46 حالة مصنفة نشطة مــع تسجيل 82 حالة وفاة.

وسجلت معتمدية دوز الشمالية الى حد الان 2808 حــالة إصابة مؤكدة منها 2670 حالة تعافي فيما لا تزال 14 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 124 حالة وفاة في حين رصدت بمعتــمدية دوز الجنــوبية 1294 اصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء الى حدود اليوم منها 1212 حالة تعاف و4 حالات لا تزال نشطة مع تسجيل 78 حالة وفاة اما بمعتمدية سوق الاحد تم إحصاء 2780 حالة اصابة منها 2642 حالة تعاف و 30 حالة لا تزال مصنفة نشطة مــع تسجيل 108 حالات وفاة.

و بمعتمدية الفوار فقد تم رصد 1565 حالة اصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم منها 1449 مصابا تعافوا الى حد الان في حين لا تزال 74 حالة مصنّفة نشطة مع تسجيل 42 حالة وفاة اما بمعتمدية رجيم معتوق فقد تم التاكد من 165 حالة ايجابية منذ ظهور الجائحة الى اليوم تعافى منها الى حد الان 142 مصابا فيما لا تزال 18 حالة مصنفة نشطة الى جانب تسجيل 6 حالات وفاة.

يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات بفيروس كورونا المسجل بولاية قبلي خلال الأيّام 14 الاخيرة تراجع بصفة ملحوظة ليصل الى حدود 133 فاصل 2 حالة على كل 100 الف ساكن.