عاجل: امرأة تحرق ابنة زوجها القاصر في أماكن حسّاسة من جسدها

تعهّدت الفرقة المختصة في الجرائم ضد المرأة والطفولة بالمتلوي بقضية تعذيب راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 08 سنوات من طرف زوجة أبيها.

وتفيد وقائع القضية التي وقعت في ضواحي منطقة أم العرائس من ولاية قفصة حسب مصادر خاصة بموقع نسمة أن زوجة الأب قد دأبت على تعذيب الطفلة منذ أن كان سنها 04 سنوات وذلك عبر ضربها بالسوط ومؤخرا تعمدت حرقها بأماكن حساسة من جسدها.

هذا وقد تم نقل الطفلة إلى المستشفى الجهوي بالمتلوي في انتظار صدور التقرير الطبي بينما وقع إيقاف المرأة المتهمة في انتظار إحالتها على أنظار المحكمة الابتدائية بقفصة.