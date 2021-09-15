قفصة: ايواء 2699 طالبا بالمبيتات الجامعية من مجموع 3245 سريرا متوفرا بالمبيتات العمومية والخاصة

بلغ عدد الطلبة الذين تم ايواؤهم بالمبيتات الجامعية العمومية والخاصة بولاية قفصة، اليوم الاربعاء، 2699 طالبا من مجموع 3245 سريرا متوفرا، وفق ماذكره المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بالجهة الازهر العرجي.

واضاف العرجي ل(وات)، ان عدد المبيتات الجامعية العمومية والخاصة المتوفرة بقفصة يبلغ 20 مبيتا من بينها18 مبيتا خاصا ومبيتان عموميان، واكد في السياق ذاته انه لم يتم تسجيل اي عجز في ايواء الطلبة الجدد وتمتيعهم بالسكن الجامعي.

وأشار الى أنه سيقع اثر الانتهاء من الاستجابة من مطالب الطلبة الجدد للتمتع بالسكن، استغلال باقي الاسرة الشاغرة للاستجابة لمطالب الاسعاف التي تقدم بها عدد من الطلبة، واضاف ان المطاعم الجامعية والبالغ عددها اثنين انطلقت منذ يوم 2 سبتمبر في اسداء خدماتها لفائدة الطلبة المقدرة طاقة استيعابها ب3000 مقعد.

ولفت العرجي إلى أن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب شرع في عملية دراسة مطالب المنح الجامعية وذلك بهدف التسريع في عملية صرفها في أقرب الآجال.