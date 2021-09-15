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عاجل-قضية شركة الإنتاج في سوسة: العقوبات قد تصل حدّ الإعدام..وهذه اخر مستجدات الابحاث..

2021/09/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تحدث الناطق باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 علي عبد المولى في ميدي شو اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 على ملف قضية شركة الإنتاج في سوسة.

وقال في تصريح لموزاييك إن الشركة المتواجدة في القلعة الكبرى تعلقت بها شبهات على مستوى نشاطها ومعاملاتها المالية، مؤكدا أن عدد المتهمين في القضية 10، ثلاثة منهم بحالة تفتيش وسبعة مظنون فيهم محتفظ بهم على ذمة البحث.

وأوضح أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا ضد 10 أشخاص والتهم التي تلاحق كل من ستثبت إدانته تتمثل في الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي إضافة إلى المؤامرة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا للفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية، والعقوبات الممكنة تصل حد الإعلام بمنطوق الفصل 72، وفق تعبيره.

وأضاف ‘ ملف القضية غادر النيابة العمومية وهو بيد قاضي التحقيق.. والمسألة مرتبطة بالإنابة العدلية وبرجوعها إلى قاضي التحقيق ليتخذ ما يراه صالحا بانتهاء أجل الاحتفاظ يوم الجمعة القادم.. فالإحالة واضحة بالنسبة للنيابة العمومية وغير ذلك سيتم اتخاذه من قبل قاضي التحقيق يوم الجمعة..’

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