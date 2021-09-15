مدنين: تسجيل 7 وفيات و57 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية مدنين خلال الساعات ال24 الأخيرة، 7 وفيات إضافية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع بها إجمالي وفيات هذا الفيروس بالجهة، إلى 1107 حالة.

من ناحية أخرى، ارتفع العدد الجملي للإصابات إلى 32 ألف إصابة محلية، بتسجيل 57 إصابة جديدة من جملة 565 عينة خضعت للتحليل المخبري والسريع، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وتوزعت الاصابات الجديدة إلى 13 إصابة بكل من مدنين الشمالية والجنوبية و11 بجرجيس و8 اصابات بحومة السوق و6 بميدون و3 ببن قردان، وإصابة واحدة بكل من أجيم وبني خداش وسيدي مخلوف.

وسجلت الجهة 84 حالة شفاء، 24 منها بجرجيس و17 بحومة السوق و16 بمدنين الشمالية و12 بمدنين الجنوبية و8 بميدون و3 حالات شفاء بكل من اجيم وبن قردان، وحالة شفاء واحدة بسيدي مخلوف، ليتطور إجمالي حالات الشفاء الى 30150 حالة.

وشدد الدكتور زيد على ضرورة احترام البروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية مع العودة المدرسية، وخاصة ارتداء الكمامة وتوفير التعقيم للتوقي من فيروس كورونا سواء عند التدريس أو بالمبيتات من أجل سلامة التلاميذ والإطارات التربوية، داعيا الى عدم التراخي في تطبيق هذا البرتوكول أمام استقرار الوضع الوبائي وتراجع الإصابات بفيروس كورونا.