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سوسة الشمالية: القبض على 03 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة

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سليانة: القبض بالكريب على 18 مجتازا للحدود الجزائرية التونسية من أصول إفريقية من بينهم إمراة و3 قصر

2021/09/15 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بقعفور، اليوم الإربعاء، من القبض، في معتمدية الكريب، على 18 شخصا من أصول إفريقية اجتازوا الحدود الجزائرية التونسية، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من الحرس الوطني ل”وات”.

وأضاف أن ال18 شخصا، من بينهم إمرأة و3 قصر، مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح بين 16 و36 سنة، ويحملون جنسيات كل من السينغال والكاميرون وغينيا ومالي.

وأفاد المصدر الأمني بأن هؤلاء الأشخاص قد اجتازوا الحدود الجزائرية التونسية بمساعدة عدد من المهربين، وكانوا في إتجاه تونس العاصمة والولايات الساحلية قصد إجتياز الحدود في إتجاه أوروبا.

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