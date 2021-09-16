الـ”يويفا” يطلب عقد قمة مع الـفيفا” بشأن مقترح إقامة المونديال كل عامين

كشفت تقارير اخبارية ألمانية ، اليوم الخميس ، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يريد عقد قمة مع نظيره الدولي (فيفا)، بشأن مقترح إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وأفادت صحيفة (سود دويتشه تسايتونغ) الألمانية، بأن السلوفيني أليكسندر سيفرين، رئيس “يويفا”، وجه رسالة للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس “فيفا”، يدعو فيها لعقد قمة ثنائية ، يقدم خلالها إنفانتينو تفاصيل عن المقترح.

وأشار التقرير إلى أن إنفانتينو يريد عقد اجتماع مع 10 اتحادات وطنية، من كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة.

وكانت مجموعة عمل تابعة لفيفا، يترأسها الفرنسي آرسين فينغر، المدرب السابق لآرسنال، قد رأت أن المونديال يمكن إقامته كل عامين، اعتبارا من عام 2026، بدلا من كل أربع سنوات.

وقوبلت الخطة بمعارضة شديدة، من يويفا واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، اللذين يضمان معظم اللاعبين الناشطين في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى.

وأشار سيفرين، في تصريحات سابقة لصحيفة “ذا تايمز”، إلى إمكانية مقاطعة يويفا لبطولة كأس العالم، في حال إقامتها كل عامين.