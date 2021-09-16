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أحمد نجيب الشابي يهاجم قيس سعيّد ويتّهمه بالانقلاب على السلطة

2021/09/16 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

علق رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي على التدابير الإستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي.
وفي حوار له في إذاعة شمس اف ام اعتبر أحمد نجيب الشابي أن رئيس الجمهورية استغل الأزمة السياسية للانفراد بالحكم وإزاحة السلطة التشريعية.

ووصف ما أقدم عليه قيس سعيد بالانقلاب على السلطة والدخول في إجراءات عشوائية مبينا أن هذا التصرف ليس فيه حل للأزمة بل يزيد في تعميقها.

وتحدث رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل عن مرور تونس بمرحلة الخروج عن الشرعية والإنفراد بالسلطة وتهديد الحريات.

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