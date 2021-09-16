قابس: تسجيل 04 حالات وفاة و56 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ 641 حالة.

وبين جبران أنه تم اجراء 341 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن نتيجة تحاليل 56 من هذه العينات قد جاءت “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها، وتتوزع الاصابات الى 23 اصابة بقابس الجنوبية و13 اصابة بقابس المدينة و11 اصابة بوذرف و08 اصابات بقابس الغربية واصابة واحدة (01) بغنوش.

واوضح ان العدد الجملي للاصابات قد بلغ 21861 اصابة وأن 21275 من بين المصابين بالفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية وانه توجد 582 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 117 حالة بقابس الجنوبية و171 حالة بمارث و87 حالة بوذرف و37 حالة بمطماطة الجديدة و32 حالة بقابس المدينة و21 حالة بقابس الغربية و10 حالات بمنزل الحبيب و09 حالات بدخيلة توجان و07 حالات بكل من الحامة ومطماطة و06 حالات بغنوش.

وبين جبران ان عدد المصابين بفيروس “كورونا” الذين يتم ايواؤهم باقسام كوفيد 19 بالجهة يبلغ 38 مصابا من بينهم 05 مصابين يقيمون بوحدة الانعاش بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بقابس وان نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس تبلغ 145 اصابة لكل 100 الف ساكن.