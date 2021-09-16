هكذا سيكون سعر الكلغ من مادّة الزقوقو هذه السنة #خبر_ عاجل

أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، حمادي بوبكري أن كميات الزقوقو المتوفرة هذا العام تفوق السنة الماضية رغم الحرائق التي شهدتها الغابات خصوصا في ولاية سليانة المنتج الأول لهذه المادة.

و أوضح حمادي بوبكري في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم أن ولاية سليانة منتجة للصنوبر الحلبي الذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من مساحة الغابات بها أي ما يناهز 70 ألف هكتارا حسب قوله.

و أضاف بوبكري أن الإنتاج المصرح به إلى غاية 6 سبتمبر من مادة “الزقوقو” بولاية سليانة يبلغ 56 ألف و 623 كغ موضحا أنه تم الشروع في توزيع الكميات على مختلف ولايات الجمهورية بعد الحصول على تراخيص من دائرة الغابات و المندوبية الجهوية للفلاحة.

و بخصوص الأسعار أكد بوبكري أنها ستتراوح بين 20 و25 دينارا للكغ الواحد لدى الفلاحين و منتجي مادة الزقوقو.