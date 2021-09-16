عاجل: نحو الزاميّة الاستظهار بشهادة التلقيح للدخول الى بعض الفضاءات

أكد محمد الرابحي مدير لجنة الحجر الصحي اليوم، 16 سبتمبر 2021، بأنّ تونس تتّجه نحو إلزامية الاستظهار بشهادة التلقيح ضدّ فيروس كورونا للدخول إلى بعض الفضاءات.

وأضاف الرابحي في تصريح اذاعي أنّ العمل جار لإعداد بعض النصوص في الغرض، موضّحا أنّ الغرض من هذا القرار هو حماية المجموعة الوطنية لا غير، وفق قوله.

وقال: ”البعض يظن أنّ الغاية هي إجبارية التلقيح بصفة غير مباشرة لكنهم مخطؤون لأنّ التلقيح سيبقى حرية شخصية وغير اجباري وإنّما نحن كلجنة عملية من واجبنا حماية المجموعة الوطنية من خلال اتخاذ مثل هذه القرارات”.