عاجل: تشمل الإستعلامات والإرهاب والعدلية..تعيينات جديدة بادارات بالحرس الوطني

افادت اذاعة موزاييك انه تقرر ادخال جملة من التعيينات والتحويرات بالادارات المركزية التابعة للادارة العامة للحرس الوطني، حيث تقرر تعيين كل من:

العميد سمير العلوي مديرا لادارة الاستعلامات والابحاث.

العميد صابر الصويدي مديرا لادارة مكافحة الارهاب.

العميد محمد وليد تاج الدين مديرا لادارة الشؤون العدلية.

العميد قيس الفطناسي مديرا لادارة حرس المرور.

كما شملت التحويرات الجديدة عددا من الاقاليم الجهوية للحرس الوطني على غرار، تونس، بن عروس، نابل، اريانة، تطاوين وتوزر، بالاضافة الى عدد من المناطق الجهوية للحرس الوطني.

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