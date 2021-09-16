بن عروس: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة إجراء 226 تحليلا مخبريا

بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” بولاية بن عروس منذ بداية الجائحة، 32794 إصابة، بعد أن سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالجهة، 22 إصابة جديدة، وذلك بعد أن قامت فرق التقصي بإجراء 226 اختبار فحص جديد، يوم أمس الأربعاء.

ووفق ما صرح به لـ”وات”، مدير الصحة الوقائية بالجهة، الدكتور فتحي اللطيف، فان معدل الإصابات وفق هذا التحيين، يكون في حدود 09 فاصل 7 بالمائة، في وقت سجلت فيه الجهة خلال الـ24 ساعة المنقضية، تعافي 70 حالة، ولم تضاف فيه إلى سجل الوفيات أية حالة جديدة وذلك ليومين متتاليين، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات عند 1122 حالة منذ بداية الجائحة.

وتراجع عدد المقيمين بالأقسام المعنية بإيواء مرضى “كوفيد 19″، سواء بالمستشفى الجهوي الياسمينات، أو بمستشفى الحروق، حيث لم يبق بمستشفى الحروق سوى 4 مرضى، وبمستشفى الياسمينات الا 18 مقيما يتوزعون على الأقسام الـ3 المعنية، والمتمثلة في قسم الانعاش، وقسم الطب الباطني، وقسم الاستعجالي الخاص بمرضى “كوفيد 19” .

من جهة أخرى، تواصل المراكز الجهوية المفتوحة للتلقيح، تقديم الجرعات يوميا للمسجلين في منظومة “ايفاكس” والذين يتم استدعاؤهم للقيام بهذه العملية، ليبلغ العدد الجملي للملقحين بالجهة 605 آلاف و897 شخصا، يتوزعون على 352 ألفا و211 شخصا تحصلوا على جرعة واحدة، و253 ألفا و686 منتفعا أتموا التطعيم بالجرعتين.