التمديد في موسم التخفيضات الصيفية حتى موفى شهر سبتمبر 2021

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الخميس، عن التمديد في الدورة الصيفية لموسم التخفيضات لسنة 2021 بأسبوعين ليتواصل إلى غاية موفى شهر سبتمبر 2021.

ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها، كافة التجار لمواصلة المساهمة في إنجاح هذه الفترة من الموسم، لاسيما وأنها تتزامن مع العودة المدرسية، ولانعكاسها الإيجابي على الدورة الاقتصادية وعلى القدرة الشرائية للمواطن.

يذكر ان الدورة الصيفية لموسم التخفيضات انطلقت يوم 5 أوت 2021 لتمتد طيلة ستة أسابيع، أي إلى غاية 16 سبتمبر2021.

وشدّدت الوزارة في ذات السياق، على وجوب الحرص على تطبيق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998،والمتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، والإلتزام بالتخفيضات المصرح بها والتي يجب ألا تقل عن نسبة 20 بالمائة، علاوة على القيام بالإشهار على واجهات المحلات وبيانها حسب نظام التأشير الثنائي وتحديد المنتوجات المعنية بالتخفيض بصفة واضحة وجلية.

كما حثت وزارة التجارة في ذات السياق، على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي عبر إجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للقائمين بالبيع والحرفاء وقياس الحرارة بمداخل المحلات والفضاءات والأروقة التجارية، و توفير موزع معقم للأيادي بالمحلات، إضافة إلى احترام التباعد الجسدي داخل هذه الفضاءات، وفق نص البلاغ.