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خطير: التحذير من متحور متوحش لكورونا قد ينتشر مستقبلا…

2021/09/16 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من “متحور متوحش” لفيروس كورونا، قد يبدأ بالانتشار مستقبلا، بسرعة مخيفة.
وفي تصريح إعلامي أشار فاوتشي إلى أن المتحور الجديد قد يجعل متحور “دلتا” يبدو ضعيفا بالمقارنة معه . وشرح فاوتشي: “مع زيادة انتشار فيروس كورونا في المجتمع، سنحصل على ما يكفي من الطفرات الجديدة لتكوين متحور مختلف تماما عن تلك المتحورات التي نراها الآن”.
وأكد فاوتشي أن اللقاحات المضادة ل “كوفيد-19″، ستساعد في وقف انتشار المتحور الجديد والقضاء على المتغيرات الخطرة المحتملة.
وفي أوت، أخبر العديد من العلماء مجلة “نيوزويك” أن هناك “متحور جهنمي لفيروس كورونا” يمكن أن يكون أسوأ من متحور دلتا، الذي يعد الأخطر حاليا بسبب سرعة انتشاره.

وكالات

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