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عاجل: منظّمة العفو الدولية تطالب بالافراج على ياسين العيّاري

2021/09/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، بأنّ النائب بالبرلمان ياسين العياري، المعروف بصراحته والذي فضح العديد من قضايا الفساد في تونس، محتجز منذ 28 جويلية 2021 بسجن المرناقية، حيث يمضي شهرين بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية في 2018؛ بسبب منشورات انتقد فيها الجيش”.

وأضافت المنظّمة أنّ العيّاري يواجه دعاوى عسكرية جديدة بسبب 4 منشورات على فيسبوك في 25 و26 و27 و28 جويلية انتقد فيها بشدة ما وصفه بإساءة استخدام الرئيس قيس سعيد للسلطة، مسميًا قرار 25 جويلية 2021 بأنه “انقلاب”.
وطالبت منظمة العفو الدولية، السلطات بالإفراج عن ياسين العياري فورًا وإسقاط الدعوى العسكرية بحقه.

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