وزارة الصحة تنظّم، السبت القادم، يوما وطنيا لاستكمال تلقيح الإطار التربوي ضد كوفيد -19

تنظم وزارة الصحة السبت القادم الموافق لـ 18 سبتمبر الجاري، يوما وطنيا لاستكمال تلقيح الإطار التربوي بالقطاعين العمومي والخاص ضد كوفيد -19، وذلك من الساعة الواحدة ظهرا والساعة الخامسة مساء، وبالتنسيق مع وزارات التربية وشؤون المرأة والأسرة وكبار السن والشؤون الدينية والشباب والرياضة والادماج المهني.

وتستهدف هذه المبادرة، حسب بلاغ صادر عشية الخميس عن وزارة الصحة، الاطارات التربوية والأعوان الذين لم يتلقّوا الجرعة الأولي من التلقيح مسجلين كانوا أو غير مسجلين بمنظومة ” إيفاكس” من العاملين بمؤسسات ما قبل الدراسة (رياض الأطفال والكتاتيب والمحاضن المدرسية) والمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية ومؤسسات التكوين المهني ومسدي الخدمات بالمبيتات والمطاعم المدرسية.

وستضع الوزارة على ذمة المقبلين على التلقيح من الفئة العمرية 18-39 سنة لقاح سينوفاك، وستخصص للفئة التي تتجاوز سنهم 40 سنة، لقاح أسترازينيكا، على تخصص الوزارة للغرض مؤسسات تربوية أو مسارات بمراكز التلقيح القارة لفائدتهم، بكافة معتمديات الجمهورية.

ودعت وزارة الصحة في بلاغها، كافة الإطارات التربوية إلى الإقبال على التلقيح بالفضاءات المخصصة لهم مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية و / أو بما يفيد عملهم بإحدى المؤسسات التربوية المذكورة أين سيتم تسجيلهم وتلقيحهم، على أن يتم نشر قائمة في الفضاءات المخصصة للغرض حسب المعتمديات.