عاجل: رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا

عاجل: اللجنة العلميّة تتّجه الى اعداد توصيات جديدة للتوقي من كورونا

ائتلاف “صمود” يدعو إلى تشكيل جبهة اجتماعية سياسية “تحول دون رجوع المنظومة السابقة “

شركة موديرنا تصدر بلاغا بخصوص عدد الجرعات اللازمة

القصرين: تفكيك شبكة متكونة من 8 أشخاص بحوزتهم عملة أجنبية وقطع أثرية

2021/09/16 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الطريق العمومي والإسناد بإقليم الأمن الوطني بالقصرين، اليوم الخميس، بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية، من تفكيك شبكة متكونة من 8 أشخاص بحوزتهم عملة أجنبية وقطع أثرية/ وفق أكده الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، بوبكر العتوري.

وأوضح العتوري في تصريح إعلامي، أن الأشخاص المذكورين ينشطون في مجال الإتجار بالآثار والعملة الصعبة بين عدد من الولايات، مبينا أن هذه العملية الإستباقية تأتي في إطار التصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة وكل ما من شأنه أن يمس بالأمن العام والاقتصاد الوطني.

وذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى فرقة الشرطة العدلية، والاحتفاظ بالأشخاص ال8، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn