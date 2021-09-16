القصرين: تفكيك شبكة متكونة من 8 أشخاص بحوزتهم عملة أجنبية وقطع أثرية

تمكنت وحدات الطريق العمومي والإسناد بإقليم الأمن الوطني بالقصرين، اليوم الخميس، بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية، من تفكيك شبكة متكونة من 8 أشخاص بحوزتهم عملة أجنبية وقطع أثرية/ وفق أكده الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، بوبكر العتوري.

وأوضح العتوري في تصريح إعلامي، أن الأشخاص المذكورين ينشطون في مجال الإتجار بالآثار والعملة الصعبة بين عدد من الولايات، مبينا أن هذه العملية الإستباقية تأتي في إطار التصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة وكل ما من شأنه أن يمس بالأمن العام والاقتصاد الوطني.

وذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى فرقة الشرطة العدلية، والاحتفاظ بالأشخاص ال8، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.