بنزرت: حجز 720 لترا من الزيت النباتي المدعم براس الجبل

تمكّنت، اليوم مصالح شرطة المرور براس الجبل من ولاية بنزرت، بمعية فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة، من حجز 720 لترا من الزيت النباتي المدعم بمنطقة راس الجبل، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.

وأوضح بن خليفة، في تصريح لـ(وات)، أنه وفي اطار تنفيذ التوصيات المؤكدة المنبثقة عن الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار، الملتئمة مؤخرا بمقر الولاية، قامت الاجهزة الرقابية المشتركة بالجهة، اليوم بحجز هذه الكمية من الزيت المدعم على متن شاحنة كان صاحبها يروم ترويجها خارج الاطر القانونية.

وقد تم اعادة ضخ كامل الكمية مباشرة ضمن المسالك القانونية، عقب استيفاء كل الاجراءات المعمول بها في الغرض، وتحرير المحاضر العقابية الواجبة قانونا، ومنها محضر الاخلال بتراتيب الدعم.