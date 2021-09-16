وزراة النقل توقف العمل بالمنشور عدد 201 الخاص بإسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، الخميس، إيقاف العمل بالمنشور عدد 201 المتعلق بترتيب الأولويات عند إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص الصادر 15 ديسمبر 2020.

وأضافت الوزارة ، في بلاغ لها، ان هذا الإيقاف يأتي تطبيقا لقرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 22 جويلية 2021 . علما وان المنشور يلقى رفضا من المهنيين وشكل حافزا للاحتجاج في عدّة مناسبات.

وتتمثل عملية ترتيب الاولويات عند اسناد تراخيص النقل في الاعتماد على مقياس الأقدمية في الاشتغال كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص طبقا لتاريخ الحصول على البطاقة المهنية او الوصل الوقتي لتاريخ الحصول عل شهادة السياقة المهنية للأشخاص الذين يتعاطون نشاط “التاكسي” الفردي الى غاية 31 ديسمبر 2003

يذكر ان المنشور عدد 201 المذكور آنفا ـلغى وعوّض سلفه عدد 40 الصادر بتاريخ 28 جويلية 2015، وذلك بعد سلسلة من الاستشارات مع المتدخلين في مجال إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتسجيل عدد من الاعتراضات في عملية إسناد هذه التراخيص.

وأكدت الوزارة الحرص على حلّ الإشكاليات التي تم رصدها والوقوف عليها في تطبيق المنشورين 201 و40 عبر التنسيق والعمل مع جميع الهياكل المتدخلة لوضع إطار قانوني وترتيبي بديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص والاعتماد بكل شفافية على منظومة رقمية جديدة.

ودعت في هذا الإطار جميع الأطراف المتدخلة في منظومة اسناد الرخص المعمول بها حاليا وفق لقانون 33 لسنة 2004 الى التفاعل مع المصالح المعنية بالوزارة ومدّها بتصوراتهم ومقترحاتهم لتفادي الإشكالات والنقائص التي تم الوقوف عليها سابقا.