بطولة الرابطة المحترفة الاولى 2021-2022 : التركيبة وتوزيع الفرق ونظام التتويج و النزول

كشف المكتب الجامعي لكرة القدم عن نظام بطولة الرابطة المحترفة الاولى وتوزيع الاندية بين مجموعتين ونظام التتويج و النزول في الموسم المقبل ( 2021-2022 ) وذلك بعد التشاور مع اندية الرابطة المحترفة الاولى.

وسيتم توزيع الاندية ال16 في الموسم المقبل على مجموعتين تتشكلان من 8 فرق في كل مجموعة كالاتي.

– المجموعة الاولي (1)

الترجي التونسي واتحاد بنقردان والنادي الصفاقسي واتحاد تطاوين ونجم المتلوي و النادي البنزرتي ونادي حمام الانف وامل حمام سوسة – المجموعة الثانية (2)

النجم الساحلي ومستقبل سليمان ومستقبل رجيش والنادي الافريقي واتحاد المنستير والاولمبي الباجي وهلال الشابة والفريق الصاعد عن دورة الباراج.

وفي نهاية المرحلة الاولى من البطولة ( مجموع 14 جولة – ذهابا وايابا) يصعد اصحاب المراتب 1 و2 و3 في كل مجموعة الى مرحلة التتويج حاملين معهم نقاط حوافز على اساس ( 3 نقاط للمتصدر ونقطتين للثاني ونقطة واحدة لصاحب المركز الثالث) ويتوج بلقب البطولة في نهاية المرحلة الثانية صاحب المركز الاول في بطولة بمشاركة 6 فرق تتبارى فيما بينها ضمن مجموعة واحدة ذهابا وايابا.

وفي المقابل ينزل مباشرة الى الرابطة الثانية صاحبا المركز الثامن في كل مجموعة في نهاية المرحلة الاولى ويخوض صاحبا المركزين السادس والسابع من كل مجموعة بطولة رباعية ينطلق فيها صاحبا المرتبة السادسة من كل مجموعة بنقطة حوافز وينزل في نهايتها الى الرابطة الثانية صاحبا المركزين الاخيرين ليلتحقا بصاحبي المركز الثامن في المجموعتين 1 و2 في نهاية المرحلة الاولى بما يجعل مجموعة الفرق النازلة في نهاية الموسم المقبل اربعة (4) بما يجعل البطولة في موسم2022-2023 تستعيد تركيبتها الاصلية ب14 فريقا ويخوض اصحاب المراكز 4 و5 في نهاية المرحلة الاولى من بطولة 2021-2022مقابلات ترتيبية.