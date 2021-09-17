الطبوبي: “اتفاقيات في بعض مؤسسات القطاع الخاص الأسبوع القادم”

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنه سيتم خلال الأسبوع القادم إمضاء بعض الاتفاقيات في القطاع الخاص.

وأضاف في تصريح اليوم لـ”الجوهرة أف أم” على هامش توقيع اتفاقية مع مجمع “ليوني” بسوسة، أن “الاتحاد يسعى دائما لتعديل المقدرة الشرائية من خلال إمضاء اتفاقيات الزيادة في الأجور”، مشيرا إلى أن “بقية الاتفاقيات في القطاع العام والوظيفة العمومية بدأت في الصدور في الرائد الرسمي وذلك بعد تعطّلها بسبب الظرف الاستثنائي لما بعد 25 جويلية”.

وأوضح أيضا أنه قام يوم أمس خلال اللقاء الذي جمعه بوزيرة المالية بمدّها بالاتفاقيات الممضاة للدخول في مفاوضات اجتماعية في الجانب الترتيبي والمالي في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، مبينا أنه كان من المفترض أن يتم إنهاء هذه المفاوضات قبل نهاية شهر نوفمبر.

وأكد الطبوبي أنه “سيتم خلال الأيام القادمة وبعد تشكيل الفريق الحكومي إنهاء المفاوضات لخلق استقرار اجتماعي في القطاعات الثلاث”.