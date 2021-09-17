الديوانة تحجز بضائع مهربة بقيمة 250 ألف دينار بكل من الرقاب وصفاقس وتطاوين

حجزت فرق الحرس الديواني بكل من الرقاب (ولاية سيدي بوزبد) وصفاقس وتطاوين، أمس الخميس، كميات من الملابس والأحذية الرياضية والسجائر والمشروبات الكحولية المهربة بقيمة جملية بلغت 250 ألف دينار

وأوضحت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، الجمعة، أن فرقة الحرس الديواني بالرقاب قد أحبطت، في عمليتين منفصلتين، محاولتي تهريب كميات من الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية إضافة الى كميات من الملابس المستعملة محملة على متن وسائل نقل ذات ترقيم تونسي بقيمة جملية بلغت 121 ألف دينار

وحجزت فرقة الحرس الديواني بصفاقس كمية من المشروبات الكحولية المهربة قدرت قيمتها بنحو 67 ألف دينار، وذلك إثر مداهمة احد المحلات بالجهة

وضبطت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بتطاوين، وفق البلاغ ذاته، بضبط شاحنة رباعية الدفع بالمنطقة الصحراوية بالجهة محملة بـ 22 ألف علبة سجائر مهربة بقيمة 62 ألف دينار