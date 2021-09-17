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10 وفيات وأكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا تسجّل في تونس بتاريخ 15 سبتمبر الجاري

2021/09/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


سجلت وزارة الصحة، 10 وفيات مصرح به أوليا يوم 15 سبتمبر الجاري و1006 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد – 19، وفق الاحصائيات التي تضمنها البلاغ اليومي حول الوضع الموبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا في تونس، الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 24415 حالة وفاة جراء كوفيد 19 بعد أن تم تسجيل 19 حالة وفاة إضافية بتاريخ 14 سبتمبر الجاري و3 وفيات أخرى بتاريخ 13 سبتمبر الجاري.

وفي حين بلغت نسبة التحاليل الايجابية لتقصي فيروس كورونا 9.45 بالمائة، تعافت 489 حالة.

وبلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة، يوم الأربعاء الماضي، 2140 حالة بعد أن تم إيواء 34 حالة جديدة في ذات التاريخ.

وتقيم، حسب احصائيات وزارة الصحة، 402 حالة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص وتخضع 94 للتنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

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