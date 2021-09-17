بنزرت: حجز للاتلاف لاكثر من 8 أطنان من اللحوم والزوائد بمخزنين عشوائين

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت صحبة طبيب بيطري تابع للادارة الجهوية للصحة والشرطة العدلية ومركز امن الروابي، اليوم الجمعة، اثر مداهمة مخزني تبريد عشوائيين ببنزرت المدينة، من حجز للاتلاف لاكثر من 8 أطنان من اللحوم الحمراء والزوائد، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة (وات).

وأوضح المصدر ذاته ان الفرق الرقابية المشتركة تمكنت عقب القيام بتحريات دقيقة، من الكشف عن المخزن الأول بمنطقة حي الهناء ببنزرت الشمالية، حيث تعمد صاحبه تهيئته بطريقة عشوائية ويوجد المخزن الثاني بمنطقة الكرنيش السياحية قام صاحبه تهيئته في حديقة منزله

وتم على اثر استشارة النيابة العمومية الحجز الفعلي لتلك الكميات من اللحوم الحمراء والكبدة والمركاز وغيرها من الزوائد التي تجاوزت ال8 أطنان، والتي اكد الطبيب البيطري انها “فاسدة” ووصفها ب”السموم” غير الصالحة للاستهلاك الادمي او الحيواني، وفق تعبيره.

وبين بن خليفة ان النيابة العمومية اذنت بايقاف صاحبي المخزنيين العشوائيين في انتظار استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالحجز والاتلاف وتحرير المحاضر المستوجبة في الغرض، علاوة على تجميع ما تم التفريط فيه من لحوم لفائدة المطاعم وتحرير المحاضر المستوجبة لاصحابها أيضا من اجل شراء منتوجات مجهولة المصدر.

وشدد على ان الحملات الرقابية متواصلة في اطار اعمال اللجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار، وذلك انفاذا للقانون وحماية للمستهلك مما وصفه ” بالإرهاب الغذائي”