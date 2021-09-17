سيدي بوزيد: انتفاع 121 ألف و419 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

بلغ عدد المنتفعين بالجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، الى حدود أمس الخميس، 121 الاف و419 منتفعا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأضاف نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الأشخاص الذين تلقّوا الجرعة الأولى والثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 65 ألفا و850 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 186 حالة، وكانت أغلبها أعراض طفيفة وبسيطة.

وأشار الى أن الحملة الوطنية المشتركة بين الصحة العسكرية والصحة العمومية للتلقيح ضد الكوفيد في ولاية سيدي بوزيد انطلقت أمس الخميس وستتواصل الى غاية يوم 22 سبتمبر الجاري وتشمل كل الأماكن الوعرة والتي يصعب الوصول لها في المعتمديات والتي تتواجد في مناطق جبلية.