قرقنة: القبض على 21 شخصا بصدد التحضير للمشاركة في عملية هجرة غير نظامية

بناء على معلومات، تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرقنة يوم 15 سبتمبر 2021 من إلقاء القبض على 10 أشخاص إعترفوا أنهم كانوا بصدد التحضير لعملية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه أوروبا انطلاقا من سواحل الجهة وذلك بعد التنسيق مع أحد الوسطاء الذي تسلّم منهم مبالغ مالية متفاوتة كما إعترفوا بمحاولتهم الإبحار خلال ليلة الإثنين 13 سبتمبر 2021 إلا أن سوء الحالة الجوية حالت دون ذلك.

وبتعميق التحريات، أمكن للوحدات المذكورة القبض على 10 أشخاص آخرين كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة تولّوا التنسيق مع الوسيط المذكور وقد قاموا بتسليمه مبالغ مالية متفاوتة.

هذا وتمكنت الوحدات ذاتها القبض على الوسيط الذي بالتحري معه، اعترف بما نسب إليه.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بفتح محضر موضوعه “تكوين وفاق قصد مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة” واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.