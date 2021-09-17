المنستير: 26 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وصفر حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي

ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير، خلال الفترة الممتدة من مارس 2020 الى غاية 15 سبتمبر الجاري، إلى 39 ألفا و495 إصابة، منها 26 إصابة إضافية مسجلة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الجمعة، الإدارة الجهوية للصحة.

وتواصل نسق تراجع الحالات النشطة بالجهة، إلى ألف و297 حالة نشطة، مقابل ألف و413 حالة نشطة بتاريخ 14 سبتمبر الجاري. وتوجد 48 حالة مصابة بفيروس “كورونا” مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.

وتراجعت الإصابات، أيضا، إلى 116 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير خلال الـ14 يوما وإلى غاية 15 سبتمبر الجاري، فيما تراوحت الإصابات على مستوى المعتمديات بين 39 إصابة بالساحلين، و471 إصابة بالبقالطة لكلّ 100 ألف ساكن.

وحافظت ولاية المنستير مع 9 من معتمدياتها على اختطار مرتفع جدّا، في الوقت الذي تراجع فيه تصنيف معتمديات جمال وبنبلة والمكنين إلى مستوى اختطار مرتفع، ومعتمديتي قصيبة المديوني والساحلين إلى مستوى اختطار متوسط.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 15 سبتمبر الجاري ولليوم الثاني على التوالي، عدم التصريح بوفيات إضافية، علما وأنّ مجموع الوفيات بلغ 900 وفاة منذ مارس 2020.

وتطور مجموع حالات التعافي منذ مارس 2020 وإلى غاية 15 سبتمبر الجاري، إلى 37 ألفا و298 حالة تعافي، من بينها 140 حالة شفاء جديدة.