قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية يقرّر إخلاء سبيل سيف الدين مخلوف والإبقاء عليه في حالة سراح

أعلنت كتلة إئتلاف الكرامة، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، مساء اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، قرّر إخلاء سبيل رئيس الكتلة، سيف الدين مخلوف والإبقاء عليه في حالة سراح.

يُذكر أن مخلوف العضو بالبرلمان المجمّدة أعماله، مثُل أمام القضاء العسكري، على خلفية حادثة مطار تونس قرطاج التي وقعت في مارس 2021 والتي احتج خلالها عدد من نواب الكتلة على خلفية منع امرأة من مغادرة أرض الوطن، بمقتضى الاجراء الحدودي المعروف ب”أس 17″.

وكان المحامي أنور أولاد علي قال “إن عناصر أمنية قامت اليوم الجمعة باختطاف سيف الدين مخلوف، من أمام مقر المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، في حدود الساعة الثانية والربع بعد الزوال”.

من جهته، نشر سيف الدين مخلوف نشر في وقت سابق اليوم الجمعة، مقطع فيديو قال فيه إنه متجه للمحكمة العسكرية للتعبير عن “رفضه استعمال الإنقلاب للقضاء العسكري في تصفية خصوماته” (في إشارة ضمنية للتدابير الاستثنائية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021). ولم يلمّح مخلوف في كلمته المقتضبة إلى أي نيّة في تسليم نفسه، بل اختتمها بالقول “نلتقي بعد حين”.