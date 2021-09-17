توننداكس ينهي معاملات الأسبوع على وقع إيجابي مرتفعا بنسبة 2ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات الأسبوع على وقع إيجابي مرتفعا بنسبة 2ر0 بالمائة ليدرك النقطة 78ر7255 وسط معاملات ناهزت 3ر4 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

و على غرار حصة أمس تصدر سهم الصناعات الكيميائيّة للفليور قائمة الارتفاعات، بعد أن تطور بنسبة 6 بالمائة وليقفل على سعر 870ر90 دينار وسط حجم تداول بقيمة 339 ألف دينار.

وشهد سهم نيو بادي لاين منحى إيجابي خلال الحصة، محققا ارتفاعا بنسبة 5ر5 بالمائة وليقفل على سعر 370ر5 دينار،وسط حجم تداول ضئيل قدر ب 13 ألف دينار ويتطور سعر سهم المختص في الملابس الذكية منذ بداية السنة بنسبة 6ر 22 بالمائة.

وكان سهم ارليكيد تونس الأقل تداولا خلال الحصة، ليتقهقر بنسبة 4 بالمائة ويقفل على سعر 100ر 106 دينار،وسط حجم تبادل بقيمة 11 ألف دينار.

كما تدحرج سعر سهم الشركة التونسية للبلو، بدوره، بنسبة 2 بالمائة وليقفل على سعر 720ر6 دينار، مراكما أرباحا بقيمة 48 ألف دينار.

وكان سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات الأكثر تداولا خلال الحصة، وسط حجم تداول ناهز 5ر1 مليون دينار،وليقفل السهم الحصة على سعر 510ر6 دينار.