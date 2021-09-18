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وزارة التربية تدعو منظوريها للالتحاق بمراكز التلقيح..

2021/09/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعت وزارة التربية كافة منظوريها العاملين بمختلف الأسلاك، والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد كوفيد 19 إلى الإقبال بكثافة على عمليات التلقيح اليوم بداية 13.00إلى الساعة الخامسة مساء خلال اليوم الوطني لاستكمال تلقيح الإطار التربوي بالقطاعين العمومي والخاص.

ويستهدف هذا اليوم الوطني للتلقيح كل العاملين بمؤسسات ما قبل الدراسة والمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية ومؤسسات التكوين المهني ومسدي الخدمات بالمبيتات والمطاعم المدرسية، الذين لم يتلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ومسجلين كانوا أو غير مسجلين بمنظومة “إيفاكس”.

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