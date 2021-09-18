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تفاصيل القبض على 4 أشخاص قاموا باختطاف فتاة واغتصابها في المنستير..

2021/09/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بجمال محمد بن حفصية اليوم أنه تم اليوم السبت القبض على 4 أشخاص من قبل الوحدات الأمنية بجهة المنارة من معتمدية بنبلة من ولاية المنستير حيث قاموا باختطاف فتاة عمرها 14 سنة واغتصابها.

وأوضح بن حفصية أن وقائع الحادثة تفيد بأن امرأة أصيلة الجهة تقدمت الى مقر مركز الاستمرار بمنطقة الأمن بجمال لتعلم عن اختطاف ابنتها ذات 14 سنة من قبل مجموعة من المنحرفين مشيرا الى أن الوحدات الامنية بمنطقة جمال تحولوا الى جهتي بنبلة والمنارة أين قاموا بتمشيط كامل مرجع النظر و تحديد مكان تواجد احد المنحرفين المتورطين من الشبان و بمداهمة المنزل بجهة المنارة تم إلقاء القبض عليه.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالتحري معه اعترف بمشاركته في اختطاف و اغتصاب الفتاة بإحدى الضيعات الفلاحية المجاورة رفقة 3 شبان أصيلي جهة المنارة.

واشار بن حفصية الى انه تم توجيه الفتاة للعلاج نظرا للحالة البدنية والنفسية التي كانت عليها.

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