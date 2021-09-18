مدنين: تسجيل حالتي وفاة و55 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” وحملات تلقيح موجهة كامل اليوم

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية حالتي وفاة بسبب فيروس “كورونا” (اكثر من 65 سنة) ارتفع بها اجمالي وفايات الفيروس الى 1115 حالة وفاة، فيما تم رصد 55 اصابة محلية جديدة ليتطور العدد الجملي للاصابات المحلية الى 32134 اصابة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).

وتوزعت الحالات الايجابية التي وردت من بين 565 عينة بين تحاليل سريعة ومخبرية، بعدد 18 اصابة بحومة السوق و13 اصابة بمدنين الجنوبية و8 اصابات بجرجيس و5 اصابات ببن قردان و4 اصابات باجيم و3 اصابات بكل من ميدون ومدنين الشمالية وحالة واحدة ببني خداش.

وارتفعت حالات الشفاء 30382الى حالة بتسجيل 128 حالة شفاء جديدة منها 33 حالة بحومة السوق و26 حالة بكل من جرجيس وسيدي مخلوف و12 حالة بمدنين الجنوبية و10 حالات ببن قردان و9 حالات شفاء ببني خداش و6 حالات بميدون و4 حالات بمدنين الشمالية وحالتي شفاء باجيم.

وحسب العنز فان الوضع الوبائي في تحسن امام تراجع حالات الوفايات والحالات المؤكدة الى جانب اريحية في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بتراجع عدد الحالات الااستشفائية وبذلك تحسن نسبة الاشغال وتراجعها كثيرا الا ان المحافظة على اعتماد شروط الوقاية والاقبال على التلقيح ضروري للتوقي من فيروس كورونا وتجنب موجات قادمة او انتكاسة اخرى حسب قوله.

وفي مجال التلقيح ضد فيروس كورونا فقد ارتفع عدد الجرعات بالجهة منذ انطلاق حملة التلقيح الى 238396 جرعة منها 2165 جرعة يوم امس قدمتها مختلف المراكز القارة الجهوية والمحلية وستتعزز هذه الجرعات بحملات موجهة انطلقت اليوم مع صباحا مع الطلبة واطارات واعوان وزارة التعليم العالي حملة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة واخرى بالمركب الجامعي بالفجاء بمدنين على ان تنتظم حملة اخرى بعد الظهر لتدارك اطارات واعوان وزارة التربية ومرطرو ومسيرو رياض الاطفال والكتاتيب ومؤسسات التكوين المهني وذلك بمختلف المعتمديات اما بمركز التلقيح القار او بالمعاهد التي وضعت على ذمة ايام التلقيح المكثف .