اقبال ضعيف جدا من العاملين بمختلف الأسلاك التربوية بولاية منوبة وتلقيح 49 شخصا فقط

بلغ عدد الملقحين ضد فيروس كورونا بولاية منوبة اليوم السبت 49 شخصا فقط ، في اطار اليوم الوطني المفتوح لاستكمال تلقيح العاملين بمختلف الأسلاك التابعة لوزارة التربية والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد كوفيد 19، اي بنسبة اقبال ضعيفة جدا ، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة بالجهة ، هاجر الميساوي لوات مساء اليوم.

واكدت انه تم تخصيص 8 مراكز تلقيح منها 5 معاهد ثانوية بمعتمديات البطان ووادي الليل ودوار هيشر، والجديدة وبرج العامري ، فضلا عن مركز التلقيح الجهوي بمركز الطب المدرسي والجامعي والمركزين المحليين بالمرناقية وطبربة، للتلاقيح، وتوفير لقاحي” كورونا فاك” لمن اعمارهم دون ال39 سنة و”الاسترازينكا” لمن اعمارهم تتجاوز الاربعين عاما، للمسجلين وغير المسجلين بمنظومة “إيفاكس”.

ولفتت الى تجنيد اعوان الصحة والمتطوعين من الاطار الطبي وشبه الطبي وممثلي المجتمع المدني الذين حضروا بالمراكز من الساعة الواحدة بعد الزوال الى الخامسة مساء.

واستغرب الساهرون على المراكز ضعف الاقبال على التلقيح ، رغم النداءات المتكررة الى التوقي من فيروس كورونا داخل المؤسسات التربوية، ودعوات الهياكل النقابية الى تغطية اكثر عدد ممكن من المربين والاداريين العاملين بمؤسسات ما قبل الدراسة والمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية ومؤسسات التكوين المهني ومسدي الخدمات بالمبيتات والمطاعم المدرسية.