المنستير: تحرير 155 مخالفة متعلقة بعدم ارتداء الكمامة خلال حملة أمنية

أسفرت حملة أمنية نظمها إقليم الأمن الوطني بالمنستير نهاية الأسبوع الجاري عن تحرير مجموع 155 مخالفة متعلقة بعدم ارتداء الكمامة، وإيقاف 55 من الأشخاص المفتش عنهم وفق ما أفاد وات مصدر أمني.

وسجلت الوحدات الأمنية خلال هذه الحملة 45 مخالفة مرورية، وحجزت 10 رخص سياقة، وحررت 37 محضرا عدليا مروريا، و8 محاضر جبائية علاوة على تحرير28 مخالفة صحية، وإزالة فورية لجملة 34 موقع انتصاب.

وحجزت من جهتها الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالمنستير بالتنسيق مع فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير خلال عملية مداهمة لمستودع معدّ لتخزين وبيع الموالح بطريقة عشوائية كمية 1700 كلغ من الموالح معبأة في لدائن بلاستيكية غير صحية، و200 كلغ من التفاح غير صالحة للاستهلاك، و8 آلات وزن غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، و164 علبة سجائر، 3 كلغ ونصف من مادة المعسل.

وألقت الوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بجمال بالتنسيق مع مصلحة شرطة النجدة بالمنستير خلال حملة أمنية نظمتها نهاية الأسبوع الجاري القبض على مجموعة من الأشخاص المفتش عنهم لفائدة العدالة أو لمصالح أمنية بسبب ارتكابهم أعمالا اجرامية خطيرة من بينهم شخص مصنف أمنيا “مجرم خطير جدّا” صادرة بشأنها 9 مناشير تفتيش لإرتكابه عدّة جرائم خطيرة مثل الاعتداء بالعنف الشديد والاضرار العمد بملك الغير وحمل ومسك سلاح بدون رخصة ومحاولة القتل وبيع الخمر خلسة. وحجزت الوحدات الأمنية خلال مداهمة أحد المستودعات بمدينة زرمدين بولاية المنستير كمية هامّة من قوارير الخمر والجعة وألقت القبض على شخصين والأبحاث ما تزال جارية في هذه القضية لدى فرقة الشرطة العدلية بجمال.