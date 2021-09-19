الكاف: 6 حالات وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت، اليوم الأحد، الادارة الجهوية للصحة بالكاف، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا”، عن تسجيل 06 حالات وفاة و32 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 150 عينة رفعت بتاريخ 17 سبتمبر الجلؤي.

وارتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء، إلى 672 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19305 حالات، منها 18953 حالة تعافي.

وكشف ذات التحيين، عن تقلص هام في عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 32 مصابا، منهم 06 فقط في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.

وانخفض بدوره، عدد الحالات النشيطة خلال ال10 ايام الاخيرة, الى 352 حالة، منها 226 في الكاف المدينة، و86 بساقية سيدي يوسف، وفق ما ذكره ل(وات)، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الهوية للصحة، عبد الباقي الجمني.

وتبرز مختلف المؤشرات، وفق نفس المصدر، تراجعا هاما لانتشار الوباء، خاصة في الكاف المدينة وساقية سيدي يوسف، التى انخفض فيها عدد المصابين من حوال010 مصاب إلى 86 مصابا اليوم.